Karakeçili'de TARSİM bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karakeçili Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan TARSİM Ankara Bölge Müdürlüğünde görevli Ali Osman Tan, sigorta yaptırmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının yaptırılması gerektiğini söyledi.

Çiftçilere tarımsal sigortaların maliyetleri, sigorta kapsamları ve tazminat ödemeleri konusunda bilgi veren Tan, "Üreticilerin, ekim yaptıkları alan bilgilerini dikkatlice gözden geçirerek yıllık verim ortalamaları doğrultusunda sigorta kapsamı belirlemeleri, sigorta yaptırırken sunulan seçenekleri değerlendirerek kendileri için en uygun olan kapsamı ve teminatı seçmeleri gerekiyor. Yeni düzenlemelerle büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları ile değişik alanlardaki ürünlerde sigorta kapsamına dahil edildi. Kadın ve genç çiftçilere ek indirim sağlandı." diye konuştu.

Toplantı, çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.