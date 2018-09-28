Karakeçili'de sinema günü etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilkokulu tarafından düzenlenen sinema günü etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen sinema gününde, Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, öğrenciler ve velilerle Bizim Köyün Şarkısı filmini izledi.

Kaymakam Gökmenoğlu, burada yaptığı konuşmada, düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinlik sayesinde aileler çocukları ve komşularıyla birlikte bir araya gelerek film izleyerek, güzel bir zaman geçirdiklerini söyledi.

Sinemanın her yaş kesimine hitap ettiğini ve farklı kültürleri birbirine yakınlaştırdığını belirten Gökmenoğlu, halkların birbirlerini tanımasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Okul Müdürü Haydar Duruakan da üçüncüsünü düzenledikleri sinema günlerine desteklerinden dolayı Kaymakam Gökmenoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'e teşekkür etti.