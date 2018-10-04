Karakeçili'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde kaymakamlık tarafından kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Karakeçili Stadı'nda düzenlenen etkinlikle Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler kitap okudu.

Kaymakam Gökmenoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlemedeki amaçlarının, kitap okuma alışkanlığı edindirmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Uyku, yemek ve içmek insan yaşamı için nasıl ihtiyaçsa beynin gelişmesi açısından kitap okumanın o kadar önemli olduğunu ifade eden Gökmenoğlu, öğrencilerin bu alışkanlığı edinerek kitap okumaya devam etmelerini istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi de böyle güzel bir etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.