Karakeçili’de kanser taraması

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde mobil kanser tarama aracı ile kanser taraması yapılıyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Karakeçili İlçe Hastanesi bahçesine konuşlanan mobil araçta 30 ile 70 yaş arası kadınların kanser taraması gerçekleştiriliyor.

Karakeçili Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Feridun Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda bölgede kanser vakaların da artış meydana geldiğini söyledi.

Bu durumu göz önüne alarak İl Sağlık Müdürlüğüyle koordineli şekilde çalışarak mobil kanser tarama aracını ilçeye getirdiklerini belirten Karagöz, şunları kaydetti:

"Bir hafta tarama yapıldı. İstek üzerine ikinci haftada taramamız devam ediyoruz. Kanser hastalığı tedavisi zor, maliyetli ve belirli bir dönem geçirdikten sonra tedavide başarı oranı çok düşük bir hastalık. Bunun için hastalığı erken teşhiste tedavi ve başarı oranı çok yüksek. Vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirerek duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızın sağlıklı yaşam sürmesi için bundan sonrada değişik alanlarda sağlık taramalarını gerçekleştirmeye çalışacağız."

