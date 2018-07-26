Karakeçili'de imar barışı bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde imar barışı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Karakeçili Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlar ve vatandaşlar, imar barışı konusunda Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atak tarafından bilgilendirildi.

Atak, imar barışının imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözüme kavuşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Asıl hedefin vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması olduğunu belirten Atak, şöyle konuştu:

"Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecek. İmar barışından faydalanan ve yapı kayıt belgesini alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecek, yıkım endişesi son bulacak. Vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden kendi rızası ve beyanına göre müracaatta bulunacaklar. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte bulunmaktayız."

Toplantı, verilen bilgilerin ardından soru cevap şeklinde devam etti.