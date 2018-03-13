Karakeçili'de içme suyu çalışmaları

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Belediyesi tarafından ilçenin içme suyu sorunun çözümü için Bayburt mevkisinde yapılan çalışmalar sonucu yeni su kaynağı bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçenin yıllardır içme suyu sorunu çektiğini belirterek, bu sorunun sadece ilçenin değil bölgenin sorunu olduğunu söyledi.

Daha önce görev yapan başkanların da hep bu sorunla uğraştığını anlatan Özçelik, şöyle konuştu:

"İmkanlar ölçüsünde de sorunları çözümü kavuşturmaya çalıştılar. Bu sorun bizi yeni su kaynakları araştırmaya yönlendirdi. Bayburt mevkisinde yaptığımız çalışmalar sonucu yeni su kaynaklar tespit edildi. Çalışmalarımız devam ediyor hava şartları uygun olursa bir ay içerisinde bu su kaynağını bir depoda toplayarak ana depoya aktaracağız. Çalışmamızı tamamladığımızda ilçemiz hem daha temiz suya kavuşacak hem de belediyemiz elektrik masrafından yılın büyük bir kısmında tasarruf sağlayacak."

Özçelik, insan yaşamının temel ihtiyaçlarından biri olan su sorununu temelden çözüme kavuşturmanın öncelikli görevlerinden biri olduğunu aktardı.