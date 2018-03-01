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Karakeçili'de Deprem Haftası etkinlikleri

KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilere seminer verildi ve tatbikat yapıldı.Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından...

01 Mart 2018 Perşembe 17:00
Karakeçili'de Deprem Haftası etkinlikleri
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KIRIKKALE (AA) – Karakeçili ilçesinde Deprem Haftası dolayısıyla öğrencilere seminer verildi ve tatbikat yapıldı.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli tarafından öğrencilere, deprem oluşumu ve deprem anında alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Okul müdürü Yalçın Keçici de doğal afetlerin hiç istenmemesine rağmen hayatın doğal akışı içerisinde meydana gelebilecek olaylar olduğunu belirterek, Deprem Haftası nedeniyle öğrencilerin bilinçlendirilmesi için AFAD Müdürlüğü ile bu etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Seminerin ardından deprem ve yangın söndürme tatbikatları yapıldı. Öğrencilere bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Tatbikatta kullanılan malzemeler de AFAD ekiplerince öğrencilere tanıtıldı.

Anahtar Kelimeler:
Deprem HaftasıKarakeçiliTatbikat
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