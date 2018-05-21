Karakeçili'de bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) tarafından proje istişare toplantısı düzenlendi.

Karakeçili Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, proje danışmanı Süleyman Armağan tarafından çiftçilere bilgi verildi.

KOP kapsamındaki Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerinde istişare toplantıları düzenlediklerini ifade eden Armağan, "Küçükbaş hayvancılık, arıcılık, bahçe bitkileri, organik ve iyi tarım, örtü altı sebzecilik, tarım dışı gelir getirici faaliyetler, tıbbi ve aromatik bitkiler, ürün dağıtım kanalları ve işleme tesisleri, örgüt yapısının güçlendirilmesi alanlarında yüzde 70 hibe desteği sağlanmaktadır. Çiftçilerin taleplerine göre destek sağlamak modeli oluşturmak için ilçe bazında toplantılar düzenleniyor. Yapılan değerlendirme sonucunda seçilen üç projeye destek sağlanacak." diye konuştu.