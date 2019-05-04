Karakeçili'de bilgilendirme toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Belediyesi tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Veysel Aydemir, seçim dönemi boyunca belediyeyi vatandaşla yönetme sözünü verdiklerini söyledi.

Seçimin ardından bu makamın kendilerine nasip olduğunu ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Seçim sürecinde söylediğim sözlerimi tutacağım. Belediyeyi sizlerle istişare ederek, görüş ve düşüncelerinizi alarak birlikte yöneteceğiz. İlçemize acilen yapılması gerekenler nedir, görüşlerinizi almak için ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Belediyemizin İller Bankasına, kamu kurumlarına ve esnaflara toplam 16 milyon 141 bin 880 lira borcu bulunmaktadır. Bunları anlatmaktaki gayem şikayet etmek veya bahaneye sığınmak değil. Bilgi sahibi ve şeffaf olmak için. Biz sizlerle el ele vererek bu sıkıntıların üstesinden gelerek ilçemizin ihtiyacı olan bütün hizmetleri birlikte gerçekleştireceğiz."

Toplantı, yapılan harcamaların değerlendirilmesi ve vatandaşların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.