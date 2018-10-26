Karakeçili'de askere gidecek gençler için dua edildi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde askere gidecek gençler için mevlit okutulup, dua edildi.

Cuma namazından önce Merkez Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif ardından İlçe Müftüsü Harun Küçük dua etti.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu ortam ve mutluluğun Türk Milleti'nden başka hiçbir millete nasip olmadığını söyledi.

Gençlerin, peygamber ocağına gidecek olmamın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökmenoğlu, "Ailesine, vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olmayı bütün gençlerimize nasip eylesin. Milletimizin genlerinde olan askerlik görevini en iyi şekilde layığı ile yerine getirmelerini nasip etsin." dedi.

Programa, askere giden gençlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.