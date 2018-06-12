Karakeçili'de

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde, Karakeçili İlkokulu tarafından "Açık Hava Sinema" etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde kurulan alanda Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, öğrenciler ve velilerle sinema izledi.

Okul müdürü Haydar Duruakan, yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılının sonunda öğrenci, öğretmen ve velileri bir araya getirerek eğlenceli bir gün geçirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Okulun sadece 40 dakikalık dersten ibaret olmadığını, insanın evi gibi hissetmesi gerektiğini ifade eden Duruakan, "Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğini göstermiş olduk. Bu gibi etkinlikle kaynaşmayı, birlik ve beraberliği artırarak öğrencilerin motivasyonunu ve dersteki başarılarına katkı sağlıyor. Bu etkinliği her yıl düzenleyerek geleneksel hala getirmek istiyoruz." diye konuştu.