Karakeçili'de

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesi Atatürk Ortaokulu'nda "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

Okulda düzenlenen fuarda öğrencilerin danışman öğretmenleriyle hazırladığı 12 proje görücüye çıktı.

Karakeçili Kaymakam Vekili Ramazan Cankaloğlu, açılışın ardından yaptığı konuşmada, bilgiye erişimin sınırının olmadığını ifade ederek, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerini ve girişimcilik ruhunu arttırmak için proje hazırladıklarını söyledi.

Okul Müdürü Ali Vurgun da fuarda sergilenen projelerin daha çok öğrencilerin kendilerinin ilgi duyduğu alanlardan olduğunu belirterek, bu projeleri hazırlamak için öğrencilerin büyük gayret gösterdiğini ifade etti.

Fuara katılan davetliler stantları ziyaret ederek, proje ve çalışmalarla ilgili öğrencilerden bilgi aldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Acar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Çakmak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

