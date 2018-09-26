Karakeçili'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Ortaokulu'nda 15 Temmuz şehitlerini anmak için program düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sürdü.

Kaymakam Kemal Sefa Gökmenoğlu, burada yaptığı konuşmada, bu hainliklerin 1071 yılında Alparslan'ın haçlı ordularına karşı kazandığı zaferle başladığını belirtti.

Bütün şehitlere rahmet dileyen Kaymakam Gökmenoğlu, öğretmenlerin Türk Bayrağı'ndaki yıldızın, ayın, kırmızının, beyazın ne anlama geldiğini öğrencilere iyi anlatmaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin şiirler okunduğu programa, 15 Temmuz şehitlerinden Alparslan Yazıcı'nın babası Hasan ve annesi Sevim Yazıcı, Volkan Pilavcı'nın amcası Sadettin Pilavcı ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



