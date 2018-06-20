Karakeçili Kaymakamlığı hazine arazilerini yeşillendiriyor

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Kaymakamlığı tarafından hazineye ait araziye ıhlamur fidanı dikiliyor.

Yeşilevler Mahallesi'nde hazineye ait tescil harici araziye Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu ve kamu personeli tarafından ıhlamur fidanı dikildi.

Kaymakam Köroğlu, burada yaptığı konuşmada, Karakeçili'de vatandaşların gelir getirici meyvecilik hususunda yetersiz kaldığını belirterek, idareciler olarak bu konuda öncü ve özendirici olmak adına girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Aralık ayında hazineye ait araziye 2 bin badem fidesi dikimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Köroğlu, "Kaymakamlığımız tarafından İŞ-KUR vasıtasıyla çalıştırılan işçilerle bakım ve sulamasını gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak çam fidanı dikimi de gerçekleştirdik. Bugün de kamu görevlileri ile birlikte yüz ıhlamur fidanı dikiyoruz. Anadolu'nun bu şirin ilçesini yeşillendirmek, dinlenme, mesire alanları oluşturmak ve çiftçilerimize alternatif gelir kaynaklarına yönlendirmek için bu projeleri gerçekleştirdik. İnşallah bu hususta yönlendirici ve yardımcı olmuşuzdur." diye konuştu.