Karakeçili Belediyesi'nden öğrencilere çok amaçlı spor sahası

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Belediyesi Karakeçili İlkokulu bahçesine spor sahası ve uygulama bahçesi yaptı.

Spor sahası ve uygulama bahçesinin açılışını yapan Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal ve fiziksel etkinliklerine katkı sağlamak amacıyla bu spor salonunu yaptıklarını söyledi.

Fiziksel ve mental olarak sağlıklı nesiller yetişmesine burasının katkıda bulunacağını vurgulayan Özçelik, "Çok güzel bir spor salonunu öğrencilerimize kazandırdık. Ülkemizde hızla artan obezitenin önüne geçmek ve daha sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için belediye olarak vatandaş ve okul yönetiminin talebi üzerine projeyi hayata geçirdik. Mini futbol, voleybol ve basketboldan oluşan çok amaçlı sahada yapılacak spor faaliyetlerinin öğrenciler üzerinde göstereceği olumlu sonuçlar neticesinde daha sağlıklı ve başarılı Karakeçili nesiller olmasını temenni ediyorum. Bu saha geleceğimizin teminatı çocuklarımıza karne hediyesi olsun." diye konuştu.