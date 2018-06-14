Karakeçili Belediyesi iftar yemeği düzenledi

KIRIKKALE (AA) - Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, vatandaşlara iftar yemeği verdi.

Başkan Özçelik’in, Karakeçili çarşı merkezinde düzenlediği iftar programına, AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları Ramazan Can, Bayram Salim Bozdemir, İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Genel Meclis Murat Çaykara, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Özçelik, burada yaptığı konuşmada, bir ramazan ayının daha sonuna geldiklerini ve mutlu bir şekilde bayrama ulaştıklarını söyledi.

Bu mübarek ayda birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin daha da iyi anlaşıldığını anlatan Özçelik, "Bunun idraki içerisinde olduğumuzda birbirimizi daha iyi anlıyoruz, daha sabırlı ve hoş görülü oluyoruz, aslında devamlı böyle olmak ve davranmak gerekli. Bayram gününe yaklaştığımız şu günlerde kırgınlıkları, küskünlükleri bitirerek bayramın hazzını ve mutluluğunu en iyi şekilde yaşamak nasip olur inşallah. Şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

