Karagümrük-Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmaları 11, 12, 13 ve 14 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta, 24. hafta karşılaşmaları 11, 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 25. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 3. Lig 1 ve 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, 2. Grup 25. hafta karşılaşmaları ise 13 ve 14 Şubat'ta oynanacak.



Ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayan 3 erteleme maçı 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

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8 Şubat 2022 Salı A Spor Yayın Akışı

07:00 Sabah Sporu - canlı

11:00 Transfer Raporu

12:00 Spor Ajansı - canlı

14:00 Gün Ortası - canlı

14:30 KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

16:30 Kupa Günlüğü – canlı

17:30 FATİH KARAGÜMRÜK – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI

19:30 Ana Haber – canlı

20:30 FENERBAHÇE – YUKATEL KAYSERİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI

22:30 Türkiye’nin Kupası – canlı