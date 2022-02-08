Karagümrük-Konyaspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası
Yüksek kalite HD yayınlarla sporun heyecanı, keyfi ve eğlencesi artık A Spor’da yaşanacak… 8 Şubat 2022 Salı A Spor Yayın Akışı: A Spor Canlı Yayın - Canlı TV İzle Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Şubat'ta, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. hafta karşılaşmaları 11, 12, 13 ve 14 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta, 24. hafta karşılaşmaları 11, 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup 25. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, TFF 3. Lig 1 ve 2. Grup 22. hafta karşılaşmaları 12 ve 13 Şubat'ta, 2. Grup 25. hafta karşılaşmaları ise 13 ve 14 Şubat'ta oynanacak.
Ayrıca TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayan 3 erteleme maçı 9 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
8 Şubat 2022 Salı A Spor Yayın Akışı
07:00 Sabah Sporu - canlı
11:00 Transfer Raporu
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:30 KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
16:30 Kupa Günlüğü – canlı
17:30 FATİH KARAGÜMRÜK – İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI – CANLI
19:30 Ana Haber – canlı
20:30 FENERBAHÇE – YUKATEL KAYSERİSPOR | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI - CANLI
22:30 Türkiye’nin Kupası – canlı