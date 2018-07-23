Karagöl doğaseverlerin gözdesi oldu

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinin simgesi konumundaki Anamas Dağı’nda yer alan Karagöl, son yıllarda doğaseverlerin gözde uğrak yeri oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Anamas Dağı Karagöl Kamp ve Günübirlik Doğa Yürüyüşü etkinliğine katılan doğa tutkunları, 2 bin 625 metre rakımdaki Karagöl’de buluştu.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür İşler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin uğrak yeri haline gelen Karagöl’e doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe Beyşehir’in yanı sıra Konya merkez, Antalya ve Isparta ile Hüyük ve Seydişehir ilçelerinden gelen aralarında dağcıların da olduğu 80 katılımcının iştirak ettiğini dile getiren Büyükkafalı, şunları söyledi:



“Muhteşem manzarası ile gelen herkesi adeta büyüleyen ve her mevsim beyaz örtünün eksik olmadığı sarp kayalıkları ile doğaseverlerin ilgisini çeken Karagöl’e bu yıl 7’inci kez yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü etkinliği diyoruz ama aslında zorlu bir parkurda zorlu bir tırmanış demek daha doğru olacak. 80 katılımcımızdan 50’si planlandığı gibi Karagöl’e tırmanmayı başardı. Kalan katılımcılarımız ise parkurun daha aşağı kesimindeki Kızoluğu yaylasındaki çam ağaçlarının arasında çadır kurarak gerçekleştirdiğimiz kampımıza iştirak etti. Patika yoldan gerçekleşen toplamda 7 kilometrelik yürüyüş parkurundaki tırmanış yaklaşık 3 saat, iniş ise 2 saat sürdü. Çok zorlu bir parkuru tamamlayarak Karagöl’e çıkan doğaseverlerimiz buradaki anı defterine duygularını yazdı. Buradaki dinlenme ve yemek molasında serin havasıyla bol oksijen teneffüs ederken, Beyşehir Gölü’nün muhteşem manzarasına tanıklık etti."



