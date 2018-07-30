Karadeniz yaylalarına Kangal köpeği önerisi

SİVAS (AA) - Aç kurtların meralarda otlayan büyükbaş hayvanlara saldırması üzerine tüfeklerle nöbet tutmaya başlayan Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Karakısrak Yaylası'ndaki yaylacılara, kurtlara karşı koymalarıyla bilinen dünyaca ünlü Kangal köpekleri tavsiye edildi.

Sivas'ta bin 600 metre yükseklikteki Meraküm'de kurulan Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerini sadece kurtlara karşı mücadelesiyle değerlendirmenin doğru olmayacağını söyledi.

Yıldız, "Anadolu Aslanı" olarak da bilinen Kangal köpeklerinin koruma ve sahiplenme özelliklerinin yüksek olduğunu dile getirerek, "Kangallar karakter icabı evdeki, hanesindeki hayvanların tamamını savunmaya alır, onları korur ve onlara karşı içten hareket eder." dedi.

- "Canı pahasına karşı koyar"

Karadeniz yaylalarında aç kurtların saldırısı nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu duyduklarını anlatan Yıldız, Kangal köpeklerinin bu konuda dünyadan talep alan bir hayvan olduğuna dikkati çekti.

Yıldız, Sivas'ın Karadeniz bölgesine yakın bir konumda olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Gelsinler bizden bu konu hakkında bilgi edinsinler. Kangalları götürdükten sonra, bizim anlatmak istediklerimizi Kangal köpekleri kendilerine anlatacaktır. Kangal köpeği gururlu, teşkilatlı, güçlü, tüm doğa dengesine, hiyerarşiye karşı koyabilecek güce sahiptir. Soğuk iklim hayvanıdır, bölge iklimlerine uyumlu hareket eder ve canı pahasına telefçi gruplara karşı çıkabilecek güce sahiptir. Kangal köpeğini köylülerimizin bekçi, silah niyetine değil, kardeş niyetine yanına alması lazım. Kangal köpeği sahibi kişi veya besici, geceleyin evinde, yatağında rahat uyuyacak. Nöbeti o tutacaktır, içgüdüsel olarak buna hazırdır."

Kangal köpeklerinin sürü gütmede, hayvan taşımada, korumada, kurtlara karşı mücadelede dünyada isim yaptığını belirterek, "Bunu kabullenmemek mümkün değil. Karadenizli arkadaşlarıma Anadolu Aslanı'nı yanlarında taşımalarını öneriyorum." diye konuştu.

Kangal köpeğinin 500 hayvanın bulunduğu bir sürüyü tek başına idare edebilecek kapasiteye sahip olduğuna dikkati çeken Yıldız, bu nedenle Karadeniz'deki sürü sahibi yaylacılara kurt saldırılarına karşı Kangal köpeği sahiplenmelerini tavsiye etti.

Yıldız, Kangal köpeklerinin puslu havalarda kendisini en iyi saklayan ve gizleyen stratejik bir avcı olduğunu da sözlerine ekledi.