KONYA (AA) - Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Karadeniz Off Road Kupası Trabzon 2. Ayak Yarışları'nda, Beyşehir Belediyespor Off-Road Kulübü'nden Haceli Şam'ın pilotluğunda gelen birincilik, memleketi Beyşehir ilçesinde sevinçle karşılandı.



Federasyonun 2018 yılı faaliyet programında yer alan yarışlar, Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına ve adına gerçekleştirildi.

İlçedeki yarışta, Türkiye’nin yanı sıra İran ve Azerbaycan’dan gelen 60 sporcu, 300 arazi aracıyla birinci gelebilmek için mücadele verdi.

Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi dolgu sahasında düzenlenen yarışlarda, Beyşehir Belediyespor Off- Road Kulübü’nden Haceli Şam, S2 kategorisinde co pilotu Hasan Yatalakoğlu birinci geldi.

Yarışmada derece elde eden pilotlar ile S2 kategorisi şampiyonu Haceli Şam’a kupa ve ödülleri düzenlenen törende verildi.