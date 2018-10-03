Karacan'dan Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Yunus Emre Devlet Hastanesinin yeni yerine taşınan acil ve yataklı servis bölümlerini ziyaret etti.

Karacan'a hastane ziyaretinde Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, başhekim ve diğer yetkililer eşlik etti.

Yeni binadaki yerine taşınan yataklı servis kısmı ve acil servis bölümlerinde incelemelerde bulunan Karacan, hastalara ve hasta yakınlarına da düşüncelerini sordu.



Çok temiz, ferah ve yeni cihazlarla donatılan hastanenin vatandaşlara ve şehre hayırlı olmasını dileyen Karacan, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

