Karacan, Şeker Fabrikası işçileriyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Şeker Fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi.



Yeni sezonlarının hayırlı olmasını dileyen Karacan, "Her dönem kampanyalarınıza gelen, sizlerle hemhal olan bir çiftçi çocuğuyum. Bugün buraya hem sizlerle sohbet etmeye, hem de yeni sezonunuzu kutlamaya geldim." dedi.



İşçilerle sohbet edip öğle yemeği yiyen Karacan, daha sonra yetkililerle fabrikayı gezip, tüketicilerin sofralarına gelen şekerin hangi zor aşamalardan geçtiğini inceledi.

