Karacan, sanayicilerle bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Karacan'a sanayicilerin talep ve önerilerini aktararak, "İhracatla ama nitelikli ihracatla büyümek istiyoruz. Şehrimizin geleceği bu yönde, diğer yandan mesleki eğitim konusu olmazsa olmazlarımızın başında. Bu konuda da gelişme kaydetmek istiyor ve çalışıyoruz." dedi.



Karacan da sanayici ve ticaret erbabının beklentilerini iyi bildiğini ve onlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.



Türkiye'nin üstünde çok ciddi oyunlar oynandığını aktaran Karacan, "Herkes 24 Haziran'a kitlenmiş durumda. Siz iş adamısınız bilirsiniz, sanayi ve ticaret istikrarı sever, en ufak bir belirsizlik ekonomiyi etkileyebilir. Yurtdışında birileri Türkiye'nin başarısız olması için çabalıyor. Ama bunda başarılı olamayacaklar. Çünkü 24 Haziran'da çok güzel bir sonuç alınacak Allah'ın izniyle. Çünkü 70'li, 80'li ve 2000'li yılların değerlendirmesini iyi yapan vatandaşımız da istikrardan yana." diye konuştu.