Karacan, Günyüzü heyetini kabul etti

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Günyüzü ilçesinden Ankara'ya gelen 50 kişilik heyeti, AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

Karacan'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Günyüzü Belediye Başkanı Remzi Arayıt ile birlikte yaklaşık 50 kişilik heyet, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek Karacan'ı ziyaret etti.

Karacan, kabulünde yaptığı konuşmada, makamların gerçek sahibinin vatandaşlar olduğunun altını çizerek, vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak, sıkıntıları çözmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Heyet, görüşmenin ardından günün anısına Karacan ile AK Parti Genel Merkezi önünde fotoğraf çektirdi.