Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği 15. kuruluş yılını kutluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği 15. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türk kültürünün, geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenen derneğin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yeni açılan dernek binasının hayırlı olmasını dileyen Akın, "Böylesine güzel ve anlamlı bir programda bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, Mucur’da yeni açılan dernek binasının da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni açılan bina, derneğin daha güzel hizmetlerde bulunmasına yardımcı olacaktır." dedi.

Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş de kendilerini yalnız bırakmayan başta Vali Akın olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etti.

Programda, türkü ve şiir dinletileri, köy odası seyirlik oyunları, halk ozanları atışmaları ve ödül töreni düzenlendi.