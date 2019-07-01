Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği 15. kuruluş yılını kutluyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği 15. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama programı düzenledi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türk kültürünün, geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir görev üstlenen derneğin kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş de kendilerini yalnız bırakmayan başta Vali Akın olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etti.
Programda, türkü ve şiir dinletileri, köy odası seyirlik oyunları, halk ozanları atışmaları ve ödül töreni düzenlendi.