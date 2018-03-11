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Karabük Milletvekili Şahin, Beypazarı'nı gezdi

ANKARA (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nı gezdi. Şahin, hafta sonunu Beypazarı ilçesini gezerek değerlendirdi. İlçe sokaklarında yürüyüş yapan,...

11 Mart 2018 Pazar 14:41
Karabük Milletvekili Şahin, Beypazarı'nı gezdi
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ANKARA (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başkent'in tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nı gezdi.

Şahin, hafta sonunu Beypazarı ilçesini gezerek değerlendirdi. İlçe sokaklarında yürüyüş yapan, tarihi konak ve müze hakkında bilgi alan Şahin, esnafla da sohbet etti.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce gezme fırsatı bulamadığı ilçeye hafta sonu gezisi kapsamında geldiğini, ilçenin Safranbolu ile benzerliklerinin bulunduğunu gördüğünü ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARITuristik Gezi
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