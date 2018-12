Kara yolunda kazalar olmasın diye kurban kestiler

KIRŞEHİR (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğü Kırşehir 61. Şube Şefliğince kış aylarına hazırlıkları tamamlanarak, kara yollarında kazalar olmaması için kurban kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Karayolları 61. Şube Şefliğini ziyaret ederek, kış aylarına yönelik yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Karayolları Şube Şefi Erkan Kılıç'tan bilgi alan Akın, bu yıl yapılan planlamaları öğrendi.

Akın, kış mevsiminin kazasız ve sıkıntısız olması, vatandaşların yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için kara yolları ekiplerinin önlemlerini en üst seviyede aldıklarını anımsattı.

Kış aylarında, vatandaşların ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan tedbirleri önemsediklerini vurgulayan Akın, "Kış aylarının kazasız, belasız geçmesi için kurban kestik. Her zaman olduğu gibi bu kış da kara yollarımızda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalarda titiz davranacağız. Ümit ediyorum ki ciddi anlamda bir sıkıntı ile karşılaşmayız. Tüm personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın kış mevsiminin sorunsuz ve kazasız atlatılması için yaptığı duanın ardından kurban kesilerek, personele çalışmalarda başarılar dilendi.

Programa, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Baylar ve kara yolları çalışanları da katıldı.