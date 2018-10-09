Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20'si aktif görevde olan Kara Kuvvetleri Komutanlığının 49 personeli ile iki "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığından 49 asker ile iki "mahrem imam" olmak üzere toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen kişilerden bazılarının yakalandığı öğrenildi.

Asker şüphelilerden 5'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 31'inin yüzbaşı, birinin ise üsteğmen olduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden 20'sinin aktif görevde olduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 27 ilde devam ettiği de kaydedildi.