Kara kartalların hudut kartallarına destek yolculuğu

ANKARA (AA) - Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği (BEGİKAD) üyesi iki motosiklet sürücüsü, sınırda görev yapan güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını göstermek amacıyla planladıkları 8 bin kilometrelik yolculuk için Anıtkabir'den çıkış yaptı.

BEGİKAD üyeleri Gazi Mehmet Kaplan ve Ali Kaçar, sınırda görev yapan güvenlik güçlerine moral desteği vermek için çıkacakları yolculuk dolayısıyla, BEGİKAD Başkanı İlker Bayram ve bazı motosiklet tutkunlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaplan ve Kaçar, burada AA muhabirine yaptıkları açıklamada, manevi değeri oldukça yüksek olan projeyle bir ilke imza atacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

BEGİKAD Başkanı İlker Bayram da kuruluşlarının birinci yılını tamamlamalarının ardından kolluk kuvvetlerine destek amacıyla yola çıkan arkadaşlarına, Beşiktaşlıların yanı sıra tüm vatandaşların desteğini beklediklerini belirtti.

Sürücülerin 8 bin kilometrelik yolculukta ilk duraklarının Samsun olacağını bildiren Bayram, Kaplan ve Kaçar'ın, daha sonra Hakkari ve Van'a gideceklerini söyledi.

Kaplan ve Kaçar, yolculuklarının bitiş noktası olarak planlanan Vodafone Park'ta, Anıtkabir'den teslim aldıkları Beşiktaş ve Türk bayraklarını, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a sunacak.



