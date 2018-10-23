Kara Havacılık Komutanlığı personeline ilişkin darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığında başçavuş rütbesiyle başteknisyen olan ve darbe faaliyetleri için bir grup pilot ve teknisyenle Malatya'dan Ankara'ya 3 helikopteri getirmekle suçlanan sanık Ömer Sezen savunma yaptı.

Suçlamaları reddeden Sezen, olay günü öğle saatlerinde helikopterin Ankara 1. Kara Hava Alayına götürülmesi emri verildiğini belirtti.

Ankara'da Temelli'ye inmelerinden sonra sanıklardan eski başçavuşlar Mustafa Ormantepe ve Volkan Türkkorkmaz’ın helikoptere mühimmat yüklediklerini gördüğünü bildiren Sezen, neden bunu yaptıklarını sorduğunda Genelkurmaya terör saldırısından bahsettiklerini söyledi.

Mühimmat yükleme işlemine yardımcı olduğunu aktaran Sezen, "Genelkurmaya saldırı varsa doğru olan mühimmat yüklenmesine engel olmak mı, olmamak mı?" dedi.

Temelli'de bulunduğu sürede darbe girişiminden haberdar olmadığını, bunu ilk defa ilerleyen saatlerde yaptığı telefon görüşmesinde öğrendiğini ileri süren Sezen, o gün yasal bir emri yerine getirmek için tesadüfen seçildiğini savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Polis araçlarının vurulması emri

Olay tarihinde astsubay rütbesiyle silah teknisyeni olarak Malatya 2. Kara Havacılık Komutanlığında görevli sanık Mutlu Açıkgöz de öğle saatlerinde 2 Atak helikopterinin Ankara'ya götürüleceğinin, modernize edilen bir helikopterin ise Malatya'ya getirileceğinin söylendiğini anlattı.

Bu göreve kendisinin gitmesinin istendiğini ifade eden Açıkgöz, helikopterlerle Ankara'da önce Temelli'ye, burada bir süre kaldıktan sonra Güvercinlik'e indiklerini aktardı.

Güvercinlik'e giderken telsizden bazı helikopterlere polis araçlarının vurulması emri verildiğini duyduğunu, ancak darbe girişimi olduğunu düşünmediğini belirten Açıkgöz, Güvercinlik'e indikten sonra helikoptere mühimmat yüklenmeye başlandığını bildirdi.

Volkan Türkkorkmaz'ın, "Silah yüklemesini biliyor musun?" diye sorduğunu, telsiz konuşmaları aklına gelerek "Bilmiyorum" dediğini anlatan Açıkgöz, "Mühimmata elimi bile vurmadım. Silah sistemini kurdular. Arkasından pilotlar geldi, hemen bindiler." diye konuştu.

Sonrasında üssün misafirhanesinde beklediklerini bildiren Açıkgöz, hakkındaki suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

- "Darbe girişimi olduğunu sabah 07.00'de öğrendik"

Sanık Mahmut Şakrak da olay gecesi Kara Havacılık Komutanlığı karargah binası emniyet nöbetçi astsubayı olduğunu, saat 21.55'te sanıklardan Özcan Karacan'ın, sonrasında gelen bazı teğmenlerin ve eski albay Murat Ağır'ın terör saldırısından bahsettiklerini ifade etti.

Ağır'ın, "Terör saldırısı ihtimali var, emirlerime uyun, uymazsanız vur emri var." diyerek kendisini ve Abdurrahman Cerit’i tehdit ettiğini, telefonlarını aldığını, televizyonu kapattığını anlatan Şakrak, şunları söyledi:

"Sabah saatlerinde karargahın saldırıya uğradığının söylenmesi üzerine karargahı koruma amacıyla silahla bahçeye çıktım. Darbe girişimi olduğunu 16 Temmuz sabahı saat 07.00 sıralarında öğrendik. Darbecilerin karargahtan ayrıldığı saat 05.55, ben 07.30'da ayrıldım. Yerime nöbetçi geldiği için eve gittim. Ayrıca sonra da savcılığa giderek devlete yardımcı olmak için bildiklerimi anlattım."

İçinde mühimmat bulunan sandıkları, amiri Karacan'ın emri üzerine, terör saldırısına karşı kullanılacağını düşünerek içeri taşıdığını söyleyen Şakrak, "FETÖ'cü veya darbeci değilim. Örgütün mağdurlarındanım." iddiasında bulundu.

Şakrak, Özcan Karacan'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den şikayetçi olduğunu söyledi.

- Emre Gürel'in savunması

Tutuklu sanıklardan Emre Gürel de olay tarihinde kıdemli çavuş rütbesiyle helikopter bakım teknisyeni olduğunu belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay günü acil uçuş olduğunun söylendiğini, verilen emir üzerine Skorsky helikoptere bindiğini ifade eden Gürel, "Kalkışma olduğunu bilerek binmedim. Helikopterle daha önce görmediğim Akıncı Kışlasına gittik. Albay Uğur Kapan'ın 'Herkes buraya toplansın.' diye bağırdığını duydum. Ergün Yakut ise 'Sen git, helikopterlere bak.' diyerek beni gönderdi. Orada konuştular, ama ne konuştuklarını duymadım." dedi.

Üste şarja taktığı telefonuna el konulduğunu aktaran Gürel, bu sebeple darbe girişiminden haberdar olmadığını savundu.

Ardından helikoptere bindiklerini, sonradan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gittiklerini, buradan aldıkları 7-8 silahlı ve kamuflajlı askeri TÜRKSAT'a bıraktıklarını anlatan Gürel, ardından helikopterle üsse döndüklerini belirtti.

Yolda pilotların konuşmalarından bir şeylerin ters gittiğini anladığını dile getiren Gürel, bu yüzden üsse inmelerinden sonra bir Skorsky helikopterin aküsünü boşalttığını kaydetti.

Sonradan pilotların tekrar bindikleri helikopteri çalıştıramadıklarını anlatan Gürel, pilotların, "Sen mi yaptın?" diyerek üzerine yürüdüklerini, başka bir helikoptere kendisini zorla bindirdiklerini savundu.

Havalanan helikoptere 5-10 dakika sonra ateş edildiğini söyleyen Gürel, "Bu sırada pilotların biri 'Asker mi sıktı, polis mi sıktı.' dedi. Şoka girdim. Bunun üzerine 'Komutanım, helikopterden ses geliyor, düşecek.' dedim, helikopteri döndürdüm" diye konuştu.

Gürel, Akıncı Üssü'nde sabah saatlerinde tellerden atlayarak çiftçilerin yanına gittiğini ve babasına telefon açtığını ifade ederek, babasından polislerle birlikte bulunduğu yere gelmesini istediğini bildirdi.

Darbe girişiminde yer almadığını söyleyen Gürel, beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar Murat Özel ve Fırat Darende de beraatlerini talep etti.

Duruşma yarına ertelendi.