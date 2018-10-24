Kara Havacılık Komutanlığı personeline ilişkin darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı.

Darbe girişimi sırasında, Kara Havacılık Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle kara pilot olarak görev yapan tutuklu sanık Ömer Derelioğlu olay gecesi nöbetçi olduğunu anımsatarak, görevini yaparken sanıklardan tabur bakım komutanı yarbay Murat Bolat'ın, Genelkurmay'a yönelik terör saldırısından bahsettiğini, birliğe yönelik terör saldırısı da olabileceğini, bu sebeple helikopterlerin tahliye edileceğini söylediğini aktardı.

Bolat'ın önce helikopter kullanmak için kendisine hazırlanıp gelmesini emrettiğini, döndüğünde ise helikopterlerin pistten havalanmış olduklarını gördüğünü ifade eden Derelioğlu, Bolat'ın, kendisine "Yeteri kadar eleman geldi. Sana gerek kalmadı" dediğini ve odasında beklemesini istediğini kaydetti.

Odasına gidince Bolat'ın telefonda kendisine bakım taburundaki personeli mesaiye çağırmasını emrettiğini söyleyen Derelioğlu, terör saldırısının değil, darbe girişiminin söz konusu olduğunu, bu emir üzerine, saat 00.15'te aradığı bir kişiden öğrendiğini ifade etti.

Derelioğlu, bunun üzerine kışladan çıkmak istediğini, ancak her yerin tutulmuş olması nedeniyle bunu yapamadığını savundu.

Kışladan sabah saatlerinde çıkabildiğini anlatan Derelioğlu, savunmasında şunları söyledi:

"Darbe faaliyetim yoktur. Askeri mevzuata aykırı ve hizmet dışı hiçbir emri yerine getirmedim. Terör eylemi değil, darbe girişimi olduğunu saat 00.15'te anladıktan sonra amirim Murat Bolat'ın verdiği uçuş emrini yerine getirmediğim gibi, ferdi kararımla personelimi de kışladan uzaklaştırdım. Darbe girişimini öğrendiğim andan itibaren kışla dışındaki darbe karşıtı subaylarla temas kurdum. Jandarmadaki görevli arkadaşımla temas kurarak hem kendi hakkımda hem de kışladaki durum hakkında bilgi verdim."

Derelioğlu, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Kursiyer teğmen sanıklar

Olay tarihinde Kara Havacılık Komutanlığında kursiyer teğmen olan tutuklu sanık Ömer Faruk Türkmen de suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Silahlı örgüt üyesi olmadığını, darbe girişimi gecesi sıralı amirleri dışında emir almadığını iddia eden Türkmen, "Birliğe darbe kastıyla gitmedim. Olaylar iradem dahilinde gerçekleşmedi. Darbenin başarıya ulaşması için hiçbir girişimim olmadı. Yasal olmayan hiçbir emir almadım ve uygulamadım. Suçsuz olduğum ortadadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Eski kursiyer teğmen tutuklu sanık Osman Teke de terör saldırısına karşı, bölük komutanı Yasin Candemir'den aldığı emir üzerine nöbet tuttuğunu, hiçbir olaya karışmadığını, kimseye ateş etmediğini ifade etti.

Darbe girişimi olduğunu gece saat 01.30 gibi televizyondaki açıklamalardan öğrendiğini bildiren Teke, Akıncı Üssüne gitmelerinin ardından diğer kursiyerlerle bir araya gelerek, "bir karışıklığın içine sürüklendiklerini" konuştuklarını, bu sebeple tüfeklerini atarak, birlikten kaçtıklarını kaydetti.

Telefonla görüştüğü babasının geldiğini ve birlikte evlerine gittiklerini söyleyen Teke, suçsuz olduğunu savundu ve beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar Taner Bektaş ve Ziya Kopar da suçsuz olduklarını belirtip, beraat talebinde bulundu.

Davaya yarın devam edilecek.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, 23 Mayıs 2018'de açıkladığı esas hakkındaki görüşünde, bugün savunmalarını yapan sanıklardan Derelioğlu, Türkmen ve Teke'nin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, Bektaş ve Kopar'ın ise beraatini istemişti.

