Kara Havacılık Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 151 kişinin yargılandığı davada esas hakkında mütalaa sunuldu.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, sanıkların savunmalarının tamamlandığını, müşteki ve tanık beyanlarının alındığını belirterek Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

İstenen cezalar

Savcı, MİT, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TÜRKSAT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu sanık eski albaylar Mustafa Durmuş, Uğur Kapan, Oğuz Yalçın, Murat Ağır, Hakan Cafer Aslan, Muzaffer Kartopu, Erdoğan Erdem, İsmail Yolcu, eski yarbaylar Yasin Candemir, Sezgin Uyanık, Erdal Başlar, Hakan Erol, İlkay Ateş, eski binbaşılar Okan Kocakurt, Abdullah Ateştemur, Ahmet Sereyim, Ali Ercan, Gürçay Baylar ile sanıklar Hakan Sandık, İzzet Çakan, Ahmet Yengil, Ali Sert, Alican Koç, Anıl Korkmaz, Bilal Bozduğan, Burak Han İlgün, Cebrail Sert, Cihangir Can, Cumali Bolat, Çağatay Taha Çolakoğlu, Doğan Güven, Emre Erkan, Emre Gürel, Emre Nazlıgüloğlu, Emre Temizkan, Engin Göz, Engin Sarıtaş, Erdem Arıkan, Ergün Yakut, Erkan Çetin, Ersel Ersoy, Ertan Derin, Ertuğrul Altun, Eyüp Ünal, Fatih Karagöz, Fatma İnce, Galip Şimşek, Gökhan Çiçek, Hüseyin Zengin, İbrahim Mert, İbrahim Furkan Gülcan, İdris Feyzi Okan, İlhan Ocakcıoğlu, İlyas Barut, İrfan Kantarcı, İrfan Okumuş, Kadir Bayram, Kazım Hamzaçebi, Kemal Kirazlı, Kerim Can Kaman, Korkmaz Gülal, Mahir Furkan Hasdemir, Mahmut Şakrak, Mehmet Demirhisar, Mehmet Karakaş, Mehmet Sümer, Mehmet Şamcı, Mehmet Barış Çayırlı, Mehmet Fatih Armağan, Mehmet Semih Üskaya, Memduh Karagöl, Mikail Aydoğan, Muhsin Yiğit Özdamar, Muhterem Yaman, Murat Bolat, Murat Gülerdi, Murat Karakaş, Murat Özel, Mustafa Çin, Mustafa Ormantepe, Mustafa Özkardeşler, Mutlu Açıkgöz, Müslim Çağırıcı, Nuri Yüksel, Osman Çayır, Osman Ongun, Osman Teke, Ömer Derelioğlu, Ömer Güler, Ömer Kızılova, Ömer Sezen, Ömer Faruk Türkmen, Rafet Kalaycı, Resul Bardakkaya, Rıza Akıncı, Sadullah Abra, Sebahattin Şahin, Selim Gören, Serdar Ercan, Serkan Navruz, Serkan Yıldız, Soner Gökçe, Süleyman Nazif Türkoğlu, Taha Fatih Çelik, Talat Ural, Tamer Öğüt, Temür Aydın, Tolgahan Akbuğa, Türker Gökdemir, Ümit Alpar, Ümran Taş, Vedat Seven, Volkan Cesur, Volkan Türkkorkmaz, Yakup Yayla, Yaren Karaoğlu, Yasin Köroğlu, Yusuf Orhan, Yusuf Özcan, Yücel Ersüren ve Zafer Dolu’nun "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer kez ağırlaştırmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti

Şehit sayısı kadar ağırlaştırılmış müebbet

Bu isimlerden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş, Oğuz Yalçın ve darbe girişimi sırasında havalanan helikopterleri yönlendiren eski astsubay İlhan Ocakcıoğlu'nu Genelkurmay Başkanlığı, MİT yerleşkesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit edilenler sayısınca "kasten adam öldürmek" suçundan 28'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteyen savcı, söz konusu sanıkların ayrıca "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlarından ise 5 bin 736'şar yıl hapsini istedi.

Sanık eski pilotlar binbaşı Sadullah Abra ile yüzbaşı Hakan Sandık Genelkurmay Başkanlığı karargahında şehit edilen 23 sivil ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden şehit 1 kişi için "kasten adam öldürme" suçundan 24'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmaları gerektiğini belirten savcı, sanıklar eski yarbaylar Mehmet Demirhisar, Murat Karakaş, İlkay Ateş, eski binbaşılar Taha Fatih Çelik, Ali Ercan, Rafet Kalaycı, yüzbaşı Cebrail Sert, astsubaylar Talat Ural ve Kadir Bayram'ın da şehit edilen sivil sayısı kadar 23'er kez aynı oranda cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit edilenler için de yarbaylar Erdal Başlar ve Eyüp Ünal'ın da aynı suçtan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklar Bayram Kutlu, Bilgin Kuğu, Gökhan Lütfi Reyhan, Halil Karabulut, Kemal Kocaarslan ve Mustafa Selen hakkında "silahı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, delil yetersizliği nedeniyle sanıklar Ali Kemal Eren, Ali Tunç Avşar, Bilgehan Görgöz, Burak Önal, Ercan Ural, Fatih Tekkol, İbrahim Tepeli, Mehmet Kaya, Nuri Tuncel, Ömer Faruk Albunar, Özgür Tosun, Rıza Yüksel, Taner Bektaş, Yunus Aydoğan, Ziya Kopar, Alaattin Cem Ersuz, Emin Türel, Fırat Darende, Fatih Sevinç, Murat Özel ve Nuri Osmancıoğlu'nun beraatini talep etti.



Savcı, firari sanıklar Cumhur Aydınlı ve Tekin Taşdemir'in ise dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Muhabir: İsmet Karakaş-Tanju Özkaya