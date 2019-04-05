Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davasında ara karar

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklardan Mahmut Şakrak'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğerlerinin ise mevcut halinin devamına hükmetti - Davanın görülmesine 29 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında devam edilecek