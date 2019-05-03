Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 sanığın yargılanmasına, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'ndaki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski yüzbaşı Zafer Dolu, olay günü "arama kurtarma bekleme" ekibinde görevli olduğu için acil koduyla karargaha çağrıldığını, Oğuz Yalçın'ın birliğe terör saldırısı olabileceği gerekçesiyle helikopterleri tahliye etmelerini istediğini ileri sürdü.

Grup komutanı ve bekleme ekibi olarak bağlı olduğu Harekat Merkezi dışında hiç kimseden emir veya talimat almadığını öne süren Dolu, saldırı olduğu gerekçesiyle genel maksat helikopteriyle Genelkurmay Başkanlığına 10-15 personel bıraktıkları sırada, havadan dışarıda sivil halkı ellerinde bayraklarla görünce bu işin normal olmadığını düşünerek Güvercinlik'e döndüğünü iddia etti.

Dolu, telefondan internete girip darbe girişiminden haberdar olduğunu ve devlet yetkililerinin açıklamalarını görünce bu işe dahil olmama ve herhangi bir uçuşa çıkmama kararı aldığını, iradesi dışında çekildiği ortamdan bir an önce çıkmak için hangardaki dinlenme odasına geçtiğini söyledi.

Odada beklerken bomba sesine benzer bir patlama olduğunu, elektriklerin kesildiğini ve silah seslerinin gelmeye başlamasıyla can havliyle oradan çıkmak için helikopteri çalıştırdığını ileri süren Dolu, "Hangardan vesaire bizi de alın diye insanlar helikoptere koşmaya başladı. Kim masum kim suçlu kim ne saikle orada bilemeyeceğimiz için onları da helikoptere aldık." dedi.

Güvercinlik'ten Akıncı Üssü'ne uçtuğunu belirten Dolu, daha sonra Çağlayan askeri lojmanlarındaki evine gittiğini anlattı. 17 Temmuz'da karargahta savcı olduğunun söylenmesi üzerine yaşadıklarını savcıya anlatmak üzere Güvercinlik'e gittiğini belirten Dolu, "Nizamiyede ziyaretçi salonuna alındım. Daha sonra polisler tarafından Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldüm. Hiçbir şekilde kendimi ifade edemeden oradan Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi spor salonuna teslim edildim. Yaşadıklarım bundan ibarettir." dedi.

Güvercinlik'ten izinsiz kalktığı ve Akıncı Üssü'ne "yurtta sulh" parolasıyla indiği iddiasına ilişkin ise Dolu, herhangi bir frekansta bu ifadeyi kullanmadığını, telsizde de duymadığını, ilk defa medyadan haberdar olduğunu öne sürdü.



