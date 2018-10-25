Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığındaki olaylara ilişkin 152 sanıklı davada, esas hakkındaki savunmaların alınmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık eski üsteğmen Serdar Ercan, ağabeyi ve davanın sanıklarından eski binbaşı Ali Ercan'ın, "Birlikte FETÖ sohbetlerine katıldıkları" yönündeki beyanının doğruyu yansıtmadığını belirterek savunmasına başladı.

Ağabeyinin baskı altında söz konusu ifadeleri verdiğini iddia eden Ercan, "Ağabeyimin baskı altında verdiği ifadeler sebebiyle FETÖ'cülükle suçlanıyorum. Ben ne FETÖ ne de başka bir terör örgütünün üyesi değilim." diye konuştu.

Olay günü mesaiye çağrılması üzerine kışlaya gittiğini, suçlamaların aksine amirlerinden kanunsuz bir emir almadığını ve darbe girişiminde bulunmadığını savunan Ercan, suçsuz olduğunu beyan etti.

Sanık Ercan, "Suçlamaların hepsi asılsızdır. Darbe niyeti ve kastıyla kışlaya gelmediğim gibi darbeyi destekler bir faaliyetim de olmamıştır. O gece mesaiye çağrılmasam şu an burada olmayacaktım." ifadelerini kullandı.

Eski pilot üsteğmen Ercan, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan eski astsubay Serkan Navruz savunmasında suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.