Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Davada tutuklu sanıklardan Erkan Peker, "ankesörlü veya sabit hatlardan arandığı"na yönelik suçlamaya karşı yaptığı ek savunmasında, dava delili sayılan telefon kayıtlarının hemen hemen hepsinde maddi hataların bulunduğunu, kayıtların periyodik ve ardışık olmadığını ileri sürdü.

FETÖ davalarında kendisine yönelik "sulandırma girişimi" olduğunu öne süren Peker, Kara Harp Okulu öğrenci alım komisyonunda bulunduğu sırada, örgüt mensubu öğrencileri elediğini ve onlara karşı olumsuz konuşmalar yaptığını iddia etti.

Aleyhinde beyanda bulunan tanık A.Y.B'nin öğrencisi olduğunu belirten Peker, "Benim öğrencimdi, başarısız bir öğrenciydi, başarısızlığının artması üzerine ailesiyle görüştüm. Bunun sonucunda bana karşı kin güttü. Bana 'ailemle aram senin yüzünden bozuldu' demişti." dediğini aktardı.

A.Y.B'nin bunun sonucunda kendisine karşı tavır aldığını, verilen disiplin cezalarının husumet nedeni olabileceğini iddia eden Peker, ayrıca söz konusu tanığı birkaç kez psikolojik tedaviye gönderdiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmeyen Peker, tahliyesini ve beraatini istedi.

Duruşmaya 6 Mayıs'ta devam edilecek.