Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davaya sanıkların savunmasıyla devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar, savcının esas hakkındaki görüşüne karşı savunma yaptı.

Tutuklu sanıklardan eski üsteğmen Eser Coşar, 15 Temmuz'da amirinin emriyle Kara Harp Okulu'na gittiğini belirterek, nizamiyeyi sabaha kadar darbecilere karşı korumak için mücadele ettiğini savundu.

Coşar, darbe girişiminde Ulus'taki Türk Telekom binasının ele geçirilmesini komuta eden firari sanık eski kurmay yarbay Ömer Ergenekon'un okuldaki eylemlerine şahit olmadığını, binanın ele geçirildiğini birkaç gün sonra öğrendiğini iddia etti.

Kara Harp Okulu nizamiyesinde darbecilere karşı direnmek için emrindeki askerlere direktifler verdiğini savunan Coşar, darbe girişimi bastırıldıktan sonra ifade vermeye kendi rızasıyla gittiğini söyledi.

Darbe girişimine katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını ileri süren Coşar, beraatini istedi.

- Komutanın derdest edildiğini görmemiş

Tutuksuz sanık Ercan T. de olay gecesinde kendisine Whatsapp üzerinden sözde sıkıyönetim mesajları gelmediğini söyledi.

Emir üzerine karargaha gittiğini belirten Ercan T. burada bulunduğu sürede, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini öne sürdü.

Dönemin Okul Komutanı emekli Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün darbecilerce alıkonulduğuna şahit olmadığını iddia eden Ercan T, bu olayı darbe girişiminden sonra öğrendiğini savundu.

Ercan T, FETÖ ile irtibatının olmadığına dair iddianamede tespit yer aldığını öne sürerek, suçsuz olduğunu ifade etti.

Duruşmaya ara verildi.