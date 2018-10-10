Kara Harp Okulu darbe girişimi davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.



Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yaptı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen Mustafa Ünal, darbe girişiminin yaşandığı gün, rutin mesaisini tamamlayıp evine gittikten sonra saat 23.00 sıralarında birinci sicil amiri tarafından mesaiye çağrıldığını, bu emir üzerine birliğine gittiğini söyledi.

Birliğine askeri kartını gösterip rutin aramalardan sonra giriş yaptığını belirten Ünal, okul içerisinde olağan dışı bir durumla karşılaşmadığını, saat 04.00 civarında kışla güvenliği için Anafartalar Taburu'ndan silah alınacağının söylenmesi üzerine mühimmatsız silah alıp odasına geçtiğini iddia etti.

Ünal, odasında internetten kalkışma haberlerini gördüğünü, kışlayı terk etmek için çabaladığını, nizamiye bölgesinden silah sesleri gelmesi üzerine arkadaşı Harun Eksik ile sabaha kadar odada beklediğini kaydetti.

İddia makamının, esas hakkındaki görüşündeki isnatlara katılmadığını belirten Ünal, tanık beyanında geçen, örgüt toplantılarına gittiği yönündeki iddiayı da reddetti.

Sanık eski üsteğmen Veli Bayazıt ise evinde dinlendiği sırada birinci sicil amirinden Kara Harp Okuluna gelmesi yönünde emir aldığını, bunun üzerine saat 00.15'te görev yerine gittiğini ifade etti.

Bayazıt, birlik komutanının güvenlik için silah alacaklarını söylemesi üzerine Anafartalar Taburu'ndan şarjörsüz silah aldığını, sabah 08.30'a kadar odasında beklediğini ileri sürdü.

Tanık beyanı yüzünden hakkında yakalama kararı çıktığını öğrendiğini ve Malatya'dan kendi imkanlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek 5 Nisan 2018'de teslim olduğunu hatırlatan Bayazıt, "Tanık 'Veli'yi FETÖ evlerinde görmüş olabilirim.' diye beyanda bulunmuş. İhtimal üzerine tutuklu olduğum açıktır. Tanık beyanlarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Olay gecesi, Kara Harp Okulu'nda geçirdiği süre boyuncu illegal bir harekette bulunmadığını savunan Bayazıt, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar Yılmaz D, Murat A, Ahmet Ç. ve Aytekin Y. de haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arası verildi.