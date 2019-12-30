Kar yolları kapattı

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Bölgede kısa süre önce etkili olan kardan dolayı Tunceli'de 139, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 45, Kemah ilçesinde 4 köy yolu ile Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri iş makineleri desteğinde çalışma yürütüyor.

Erzincan'daki yol açma çalışmaları, İl Özel İdaresine bağlı 4 ekip tarafından 4 greyder, 2 bıçaklı kamyon ve 2 kepçe ile gerçekleştiriliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerine, Malatya'da ise 82 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan ve Sincik ilçesinde toplam 36 köy ve 57 mezranın yolunun kapandığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin aralıksız görev yaptığını belirtti.

Bu arada, kar yağışı nedeniyle Çelikhan-Malatya kara yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol temizleme çalışması yaptı.

Çelikhan ilçesinde yağışı fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayarak, gönüllerince eğlendi.

Aralıklı yağışın etkili olduğu ilçede, bazı vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Karın araçlar ve ağaçların üzerini beyaz örtüyle kaplaması, güzel görüntüler oluşturdu.

Tunceli'de kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı

Kent genelinde bir haftadır süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan, Tunceli-Elazığ kara yolları başta olmak üzere bu yollara bağlantılı ilçe yolları ile köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Hozat ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesi operatörü Süleyman Odak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hozat ilçesinde 3 iş makinesi ile kara yollarını açmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, "Vatandaş sıkıntı yaşamasın diye aralıksız çalışıyoruz. İlçede taşımalı eğitim de olduğu için sabah erken saatlerinden itibaren yolları ulaşıma açık tutmak zorundayız." dedi.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Odak, "Şu anda bulunduğumuz yerde kar kalınlığı 80-90 santimetre ama Ovacık-Hozat arasında 110-120 santimetre civarında. Yani yer yer kar kalınlığı düşüyor ve artıyor." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Eren Emir ise "Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Gece 04.00'ten itibaren yolda karla mücadele çalışması yürütüyoruz. Şu anda kar yağışı ara verdi ve yollarda hem küreme hem de genişletme çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malatya

Malatya'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 82 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Dün öğlen saatlerinde kapanan Malatya-Pütürge kara yolu Kubbe Dağı geçidi ise henüz ulaşıma açılamadı.

Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Zara'da 15, Hafik'te 10, Yıldızeli'nde 5, Suşehri'nde 4, Şarkışla'da 3, İmranlı'da 3, Koyulhisar'da 2 ve Gürün'de 2 olmak üzere 44 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik

Bölgede öğleye doğru kar yağışının başlamasının ardından, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl-Bozüyük kesiminde bazı tırların dorselerinin kayması dolayısıyla yolun tek şeridi ulaşıma kapandı.

Muratdere mevkisine gelen Karayolları ve Bölge Trafik ekiplerince yolda çalışma yapıldı. Bu sırada trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Polis ekipleri, sürücülere aşırı hız ve yakın takip yapılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, Bilecik-Yenişehir kara yolunda da yoğun kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

Kütahya

İl merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Ayrıca, Domaniç-İnegöl kara yolunun 1500 metre rakımlı Kocayayla mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı

Denizli'de yoğun kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde etkili oluyor.

Şehrin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Çameli ve Kale ilçeleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde de Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri sıklaştırdı.

Sürücü Mehmet Malgaz, kar yağışının Cankurtaran'da etkili olduğunu söyledi.

Ulaşımda zaman zaman aksaklıkların yaşandığını dile getiren Malgaz, "Şoförlerimizin zincir ve kar lastikleriyle yola çıkması gerekiyor. Çünkü öncelik can güvenliğimiz." dedi.

Karayolları görevlisi Hasan Akbulut da bölgede kar yağışı ile birlikte gece 02.30'da çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şu an yollar açık, hiçbir sıkıntı yok, çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kırklareli

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentte, önceki gün başlayan kar, tipiyle birlikte şiddetini arttırdı.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15 santimetreye ulaştı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda biriken kar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bazı araç sürücüler zincir takarak ilerlerken bölgede meydana gelen 3 trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Zaman zaman tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yapıyor.

Tokat

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yoldaki kar temizlendi. Bölgede kar yağışı devam ediyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karla birlikte güzel görüntüler oluştu.