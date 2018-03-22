Kar Yapı Edonia Garden projesini satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Kar Group bünyesinde faaliyetlerine devam eden Kar Yapı, İstanbul'daki ilk projesi "Edonia Garden"ı düzenlediği lansmana özel avantaj ve ödeme kolaylıklarıyla satışa sundu.

Kar Yapı açıklamasına göre, Pendik Kurtköy'de hayata geçirdiği "Edonia Garden" projesi, lansmana özel peşin ve banka kredili ödemede yüzde 20 indirim ve liste fiyatına 60 ay sıfır faiz fırsatıyla sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, projenin arsa payı hariç 120 milyon lira yatırım değerine sahip olduğunu bildirdi.

Daireleri 2019 sonunda teslim etmeyi planladıklarını aktaran Üçüncü, şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Yakası'nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Pendik Kurtköy'de hayata geçirdiğimiz ilk konut projemiz Edonia Garden, bizim prestij projemiz. Yap-sat şeklinde inşa ettiğimiz ve 388 konut ile 12 ticari ünite olarak planladığımız Edonia Garden'ı, lansmana özel fiyat ve fırsatlarla satışa sunuyoruz. 4 bloktan oluşan projenin ikisinin kabası bitti, diğer iki blokun da temelleri atıldı. Projemizde daire fiyatları ise 1+1'lerde peşin 199 bin 500 liradan, 2+1'lerde peşin 299 bin liradan ve 3+1'ler için peşin 435 bin liradan başlıyor. Öte yandan liste fiyatı üzerinden firma bünyesinde de yüzde 25 peşinat 60 ay sıfır faiz ödemeli kampanyamızı uyguluyoruz."

Üçüncü, tüm bunların yanı sıra 4 farklı bankayla anlaştıklarını belirterek, "Bu bankalardan yüzde 20 peşinat, geri kalanı kredi olarak kullanmak mümkün." ifadesini kullandı.





- Edonia Garden projesi





Edonia Garden, 10'ar katlı 4 blokta 388 konut ve 12 ticari üniteden oluşuyor. Metrekare büyüklükleri brüt 62,49 metrekare ile 147,41 metrekare arasında değişen "1+1", "2+1" ve "3+1" dairelerden meydana gelen proje, geniş sosyal donatı ve spor alanlarına sahip bulunuyor.



Açık havuz fitness center, hamam, sauna, buhar odası, kapalı ve açık çocuk oyun alanları, kafeterya, süs havuzları olacak şekilde planlanan "Edonia Garden", 2 katlı otopark ve her daireye özel 1 araçlık alan imkanıyla da dikkati çekiyor.

Lokasyon ve ulaşım kolaylığıyla da farklılaşan Edonia Garden, merkezi noktalara yakınlığıyla öne çıkıyor.