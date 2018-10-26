Kar yağışı yurtta etkisini gösteriyor

ANKARA (AA) - Karaman'da akşam saatlerinde başlayan yağmur yükseklerde kara dönüştü.

Kar kalınlığı İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 30 santimetreye ulaştı. Yolda ulaşım zorlukla sağlandı.

Sivas'ta gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde kara dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar mahsur kaldı.

Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

Sabah saatlerine kadar aralıklarla yağan kar, kenti beyaz örtü ile kapladı. Kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar, sabahın erken saatinde işe başlamadan önce evlerin önünde ve araçlar üstünde biriken karı temizlemeye çalıştı.

Sahil kesimde yağmurun etkili olduğu Giresun'da, yüksek rakımlı bölgelere de mevsimin ilk karı düştü.

Erzurum'da dün gece saatlerinde başta Palandöken Dağı olmak üzere yüksek kesimlere de kar yağdı.

Yozgat'ta da sabah saatlerine kadar aralıklarla yağan kar, yüksek kesimleri ve çatıları beyaza bürüdü.

Munzur zirvesi beyaza büründü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Mevsimin ilk karıyla kaplanan ilçedeki Munzur Dağları beyaz rengiyle göz alıcı güzelliğe büründü.