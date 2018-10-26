Kar yağışı hayvanlarını otlatan çifti hazırlıksız yakaladı

KONYA (AA) - Konya Antalya karayolu Alacabel mevkisinde aniden bastıran kar yağışı, Akdeniz'den gelip bölgede hayvancılık yapan çifti hazırlıksız yakaladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinden Alacabel mevkisindeki meraya hayvanlarını otlatmak gelen Ramazan ve Ayşe Yıldırım çifti birden bastıran karla şaşkınlık yaşadı.

180 keçisi ve 4 ineği ile hayvancılık yapan Yıldırım ailesi kar sonrası Manavgat'a gitmek için çadırını ve hayvanlarını hızla topladı.

Eşi ile birlikte hayvancılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Ramazan Yıldırım hayvanlarını alıp, yeniden Manavgat'a döneceklerini dile getirdi.