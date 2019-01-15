Kar nedeniyle yolda kalanlara Mehmetçik'ten sıcak çorba

SİVAS (AA) - Sivas-Erzincan kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalanlara Mehmetçik tarafından sıcak çorba dağıtıldı.

Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızıldağ Karakol Komutanlığı ekipleri, araçlarında mahsur kalan yaklaşık 70 kişiyi karakolda misafir etti. Jandarma ekipleri vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolu öğle saatlerinde ulaşıma kapatılmıştı.