Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu açıldı

KONYA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Seydişehir-Antalya karayolu, trafiğe açıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışlar, Seydişehir-Antalya karayolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Seydişehir Bölge Trafik ekipleri, dün akşam saatlerinde itibaren Karayolları 36. Şube Şefliği Bakımevi Kavşağı'ndan itibaren çekici türündeki ve zincirsiz araçların yola devam etmesine izin vermedi.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü tuzlama çalışmaları ile Seydişehir-Antalya karayolu, öğle saatlerinde tekrar trafiğe açıldı.

Kar yağışının hafif şiddette devam ettiği karayolunda, ekiplerin tuzlama çalışmaları sürüyor.