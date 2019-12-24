Son Dakika
Kar nedeniyle Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun tek yönü ulaşıma kapandı
- Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor
Genel 24.12.2019, 18:29 24.12.2019, 22:50
1
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Tekir Mahallesi Tüneller bölgesinde trafik akışının durmasına neden oldu.
Kara yolunun Kayseri istikameti ulaşıma tamamen kapanırken, yolun Kahramanmaraş istikametinde ise trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.
Denetimlerini sürdüren Kahramanmaraş ve Göksun trafik ekipleri ise Tekir Mahallesi girişinde, zincir, takoz ve çekme halatı bulunmayan araçların geçişlerine izin vermiyor.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:21
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:11
|Akşam
|17:32
|Yatsı
|18:55