Kar Group'tan 20 milyon liralık yatırım

İSTANBUL (AA) - Kar Group, yapı kimyasalları üretimi yapacak fabrikasını 20 milyon TL'lik yatırımla Elazığ'da hayata geçiriyor.

Kar Group'tan yapılan açıklamaya göre hazır beton, kireç, agrega, asfalt, prefabrik beton elemanları ve yapı kimyasalları üretimleriyle yapı sektörünün ihtiyaçlarına yanıt veren Kar Group, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Yapı kimyasalları sektöründeki üretim ve satış hacmini artırma amacıyla Elazığ'da 20 milyon TL'lik yatırımı hayata geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kar Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Üçüncü, yapı kimyasalları sektöründeki yola çıkış hedeflerinin müşterilere ulaşım olarak yakın, düşük maliyetli ve kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet vermek olduğunu belirtti.

Yapı kimyasalları üretiminin inşaat ve gayrimenkul sektörüne yönelik verdiklerin hizmetlerden biri olduğunu ifade eden Üçüncü, Gebze ve Orhangazi bölgesinde bulunan iki fabrika ile nakliye sebebiyle hizmet vermekte zorlandıkları bölgelerde yeni tesisle çok daha iyi hizmet sunabileceklerini bildirdi.

Üçüncü, yeni tesise ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Elazığ OSB 5. Bölge'de 13 bin 200 metrekare alan içinde 3 bin 200 metreküp kapalı çalışma ve stoklama alanı olarak tasarlanan fabrikamızda yatırımın sonuna geldik. İlk etapta yaklaşık 30 kişinin istihdam edileceği fabrikamızda 2019 itibarıyla üretime geçmeyi planlıyoruz. Tesisin üretim kapasitesi saatlik 30 ton olarak planlandı. Üretim gamımızda sıva yalıtımı, sıvalar harçlar, su yalıtımı, onarım ve güçlendirme, mastikler ve yardımcı ürünler, zemin uygulamaları, beton ve harç katkıları, restorasyon harçları olmak üzere 250'yi aşkın ürünümüz bulunuyor."





- "180 milyon TL'lik yatırımı hayata geçireceğiz"





Erol Üçüncü, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'de benzer yatırımları hayata geçirmek üzere fizibilite çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yıl sonuna kadar grup olarak 180 milyon TL'lik yatırımı hayata geçirmiş olacaklarını ifade eden Üçüncü, 2018 yatırımlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bursa'nın Kayapa bölgesinde çevreye duyarlı olarak hayata geçireceğimiz agrega ve beton tesislerinin yatırım tutarının ise 40 milyon TL'yi bulacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı bir yandan da fabrikalarımızda revizyon çalışmalarımız devam ediyor. 120 milyon TL'lik bir yatırım değeriyle Pendik'te hayata geçirdiğimiz 'Edonia Garden' projemiz var. Bu projelerin devamı gelecek, inşaatta da büyüyeceğiz. Bunların dışında iş alanlarımızdan biri olan yol müteahhitliğinde devam eden 10'a yakın şantiyemiz ile asfalt ve beton yollar yapmaya devam ediyoruz."