KAPTİD Başkanı Dinler: “Kapadokya’da Ağustos sonu hareketlenme bekliyoruz”
NORMALLEŞME SÜRECİ İLE BİRLİKTE KAPADOKYA'YA YERLİ TURİSTLER GELMEYE BAŞLADI.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine korona virüs ile mücadele kapsamında normalleşme süreci ile birlikte yerli turistler gelmeye başladı.
“Güvenli Turizm sertifikasına 24 tesis başvuru yaptı”
Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Turizm Bakanlığı tarafından dünyada bir ilk olan Güvenli Turizm sertifikasına Kapadokya’da 24 tesisin başvuru yaptığını ve şuana kadar 15 tesisin belgeyi aldığını söyledi. Dinler, “Kültür ve Turizm Bakanlığı burada TÜROFED’inde olduğu STK’larla beraber bir komisyon kurdu. Dünyada bir ilk amaçlandı. İnsanlar Türkiye’ye geldiklerinde kaldığı otelde, bindiği arabada ve havalimanlarında kendini güvende hissetmesi için Güvenli Turizm sertifikası çıkardı. Çok maddeli bir sertifikadır. Bu sertifika ile misafirlerimize şunu garanti ediyoruz. Otel bütün önlemlerini alıyor. Seyahat aracı tüm önlemlerini alıyor. Çok ciddi bir denetim var ve gizli müşterileri bulunuyor. Bu sertifika programında çok zorlu maddeler var ve herkes alamıyor bu sertifikayı. Ama gururla söyleyebilirim ki Kapadokya’da şu ana kadar 24 tesis belge için başvurdu. 15 tesisimiz bu belgeyi aldı. Ben bu belgenin daha çok artmasını isterim. Açık olan oteller buna mutlaka başvurmalı. Çünkü gelen turist artık bunu sormaya başladı. Bakanlığımız da kamu spotu yayınlıyor. Güvenli turizm sertifikası konusunda artık bir algı oluştu. Açacak tüm tesisleri bu sertifikayı almaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.