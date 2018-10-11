KAPTİD Başkanı Dinler: “Balon turizmi sadece Kapadokya’da yapılmalı”

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından balon turizminin Kapadokya dışında 9 ayrı bölgede daha balon turizminin yapılacağı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, "Neden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 ayrı bölgeye balonculuğu dağıtmaya çalışıyor merak ediyoruz" dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), balon uçuşlarının yaygınlaştırılarak ülke turizmine katkı sağlaması amacıyla Kapadokya’nın yanı sıra Burdur-Bucak, Denizli-Pamukkale, Adana-Kozan, Bitlis-Ahlat, Ankara-Polatlı, Afyon-İhsaniye, Eskişehir-Seyitgazi, Samsun-Bafra, Aksaray-Ihlara’da balon uçuşu yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamlamasının ardından Kapadokya’da hizmet veren balon turizmcileri SHGM’ye tepki gösterdi.

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler yaptığı açıklamada "Kültür turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi aktivitelerin yanı sıra mağara oteller ve sıcak hava balonculuğu Kapadokya’ya apayrı bir hava kattı" dedi. Dinler, “Kapadokya’da balon turizmi 1980’li yılların sonundan itibaren yapılmaya başlandı. Bir iki balon ile başlayan bu aktivite Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uyguladığı slot uygulamasıyla beraber bugün 150 balon şeklinde devam ediyor. Tabi son dönemlerde Kapadokya’yı Kapadokya yapan sebeplerden bir tanesi de sıcak hava balonculuğu oldu. Kültür turizmi, inanç turizmi, spor turizmi gibi aktivitelerin yanı sıra mağara oteller ve sıcak hava balonculuğu Kapadokya’ya apayrı bir hava kattı” diye konuştu.

Dinler: “SHGM neden Kapadokya turizmine sekte vurmaya çalışıyor”

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, "Kapadokya’da balon turizminin yılda 280 gün yapıldığını ifade ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü neden balon turizmini 9 ayrı bölgeye dağıtmaya çalışıyor merak ediyorum" dedi.

Dinler, “Şimdi Kapadokya’da sıcak hava balonculuğu yapmanın önemi şöyle ki yılın yaklaşık 280 günü uçulabiliyor. Kapadokya’nın bir çok bölgesinde havadan nereye bakarsanız bakın çünkü rüzgarla beraber hareket eden bir hava aracı olduğu için bir çok yerde farklı güzellikleri görme olanağına sahipsiniz, tek bir odak noktası yok. Bu sebeplerden ötürü Kapadokya’ya balona binmek için gelen insanlar var. Şimdi Kapadokya’da böyle ciddi bir ekonomi oluşmuşken ciddi bir iş gücü yaratılmışken neden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 ayrı bölgeye balonculuğu dağıtmaya çalışıyor? Neden Kapadokya’nın var olan ve iyi giden bir ürününü bir şekilde sekteye uğratmaya çalışıyor ben buna anlam veremiyorum. Bir Kapadokya turizmcisi olarak sıcak hava balonculuğunun başka bölgelere yayılması noktasında açıkçası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile aynı fikirde değilim. Ve bu konudan çok hiç mutlu değilim” diye konuştu.

“Kapadokya turizmcileri SHGM’nin kararından mutlu değil”

KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, Kapadokya’da özellikle balon turizmcilerinin SHGM’nin almış olduğu bu karardan dolayı mutlu olmadıklarını ifade ederken balon turizminin yaygınlaştırılmasına gerek olmadığını söyledi. Dinler, “Şimdi Kapadokya’da faaliyet gösteren 25 tane balon firması var. 2 balonu olan da var 15 balonu olan firmada var. Şimdi Kapadokya’da balonla uçmak çok değerli ve bu noktaya kolay gelmedik. İnsanlar şu anda 2019 yılına balon turlarına katılmak için rezervasyonlar yaptırıyor. Çünkü artık insanlar Kapadokya’da balona binmeliyim diye geliyor. Çoğu kitapta ölmeden önce yapılması gereken 100 şeyin arasında Kapadokya’da balona binmek var. Tabii ki Kapadokya balon turizmcileri balon turlarının Türkiye’nin başka bölgelerinde yaygınlaştırılması konusunda mutlu değiliz. Burada yapılması gereken balonculuk bir yerde tuttu diye diğer yerlerde tutacak diye bir şey yok ama balonculuk burada tutmuşken başka yerlerde başka aktiviteleri ön plana çıkabilirler. Bu olayın yaygınlaştırılmasına bence gerek yok” şeklinde konuştu.