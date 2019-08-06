Kapkaç şüphelisini motosikleti ele verdi

KONYA (AA) - Konya'da dört kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen motosikletli şüpheli gözaltına alındı.
Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde yüzü kapalı motosikletli bir kişinin, son bir ay içerisinde 4 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Bir alışveriş merkezinin otoparkında görülen motosikletin sürücüsünün gelmesi için yaklaşık 4 saat bekleyen ekipler, şüpheli Muhammet Celaleddin A'yı (22) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.