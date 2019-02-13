Kapkaç olayının azmettiricisi kaçarken yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da bankadan 60 bin lira çeken kişiyi takip ederek çantasını çaldıktan sonra yakalanan 2 şüpheliyi azmettirdiği ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince İstanbul'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden 2 gün önce 60 bin lira çeken Yaşar Y'nin çantasını kapkaç yöntemiyle alıp kaçmaya çalışırken yakalanan Anıl Salih U. (24) ile Uğur K'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyetteki ifadesinde İstanbul'da yaşadıklarını ve işsiz olduklarını söyledikleri öğrenilen şüphelilerin, Abdulhafiz A'nın (51), kendilerine para vererek Konya'ya getirdiğini ve Yaşar Y'yi darbetmelerini, çantasını da çalmalarını istediğini ileri sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Abdulhafiz A'nın İstanbul'dan kiraladığı aracın plakasını belirledi.

Aracın İstanbul'a doğru gittiğini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla aracı Konya-Afyonkarahisar kara yolunda durdurarak içindeki şüpheli Abdulhafiz A'yı gözaltına aldı.

Şüpheli Abdulhafiz A'nın ifadesinde, diğer iki şüpheliyi para ile İstanbul'dan Konya'ya kendisinin getirdiğini itiraf ettiği, olayı uzaktan izlediğini, şüphelilerin yakalandığı görünce kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden iki gün önce 60 bin lira çeken Yaşar Y'yi takip ederek çantasını alıp kaçan iki şüpheliden biri, arkasından koşan çanta sahibi ve yakınları tarafından kısa sürede yakalanmıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi teslim aldığı sırada, yakalanan arkadaşını uzaktan izlediği fark edilen diğer şüpheli de kovalamacanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.